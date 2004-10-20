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    20 октября 2004

    NVIDIA nForce 4: официально:

    18:23

    IDF 2004 в Москве: Модульные сети:

    17:22

    Результаты конкурса загадок из истории компьютерного железа от 18 октября!:

    17:20

    IDF 2004 в Москве: Разработка бизнес-решений на основе технологий IBM:

    16:04

    IDF 2004 в Москве: Стратегия развития технологий Microsoft:

    15:24

    IDF 2004 в Москве: доклад "Изменения требований к организации IT инфраструктуры современных предприятий":

    14:38

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.14:

    13:55

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.62:

    13:30

    IDF в Москве: краткий фоторепортаж:

    13:29

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.3:

    13:05

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1 Unstable:

    12:40

    Интернет и сети: BWMeter v.2.1.0:

    12:15

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.56:

    11:50

    PX-716UF: новый внешний DVD+/-R/RW/R9 привод Plextor:

    11:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.56:

    11:25

    Мировой рынок памяти: возможен рост спроса из США, Китая:

    11:10

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.1:

    11:05

    Новые сетевые процессоры Intel на ядре XScale: 1,2 ГГц – не предел!:

    10:49

    Утилиты: V-Tuner v.B2004.09.17:

    10:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    10:30

    Обновление драйверов для SATA Raid-контроллеров Ali:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 октября):

    10:00

    LG.Philips LCD представила 20-дюймовый OLED-дисплей:

    09:48

    VIA и другие о поддержке Athlon 64 FX-55/4000+:

    07:45

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