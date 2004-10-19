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    19 октября 2004

    IDF 2004 в Москве: закрытие первого дня:

    18:56

    LF-P767C — внешний DVD Multi-привод Matsushita:

    16:48

    Продажи компьютеров в 3 квартале: оценки IDC и Gartner:

    15:40

    4 квартал для рынка NOR-флэш: конкуренция усилится:

    14:59

    GeForce 6800LE под видом 6800 уже в Retail! Будьте внимательны!:

    14:52

    "Лаборатория Касперского" представляет Антивирус Касперского 5.0 для Sendmail с Milter API:

    13:30

    IDF 2004 в Москве: Будущее Интернета — оверлейные сети:

    13:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 27:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.0.8 Beta:

    12:40

    IDF 2004 в Москве: проблемы российской науки и пути их решения:

    12:24

    "Лаборатория Касперского" открывает бета-тестирование Антивируса Касперского 5.5 для Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition:

    12:15

    Обновление драйверов для MP3-плеера MPIO FL100:

    11:50

    AMD Athlon 64 FX-55, AMD Athlon 64 4000+: официально; обновления в прайс-листах:

    11:33

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.0:

    11:25

    RIDATA Mini EZ Drive: новая версия накопителей Advanced Media:

    11:11

    Диагностика: SpeedFan v.4.17:

    11:05

    Micron начинает поставки образцов матрицы MT9V022 для автомобильных систем:

    11:01

    Утилиты: CHM eBook Reader for Pocket PC v.2.0:

    10:45

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.1.90 Beta:

    10:30

    IDF 2004 в Москве: день первый, открытие:

    10:27

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1746:

    10:15

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.67:

    10:00

    m500: 5-Гб MP3-проигрыватель Motorola:

    07:09

    Lexmark P315: компактный фотопринтер начального уровня:

    05:08

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