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    28 октября 2004

    Постановление Правительства Российской Федерации: О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств:

    21:24

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.2:

    19:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 30:

    18:55

    Настройщики: RegSnap v.4.7.1405:

    18:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.1:

    18:05

    Настройщики: StyleXP v.2.16:

    17:40

    miniSD и RS-MMC от SanDisk тоже потолстели:

    17:27

    Настройщики: GameGain v.2.10.25.2004:

    17:15

    Настройщики: Throttle v.6.10.25.2004:

    16:50

    AMD PIC получает мировую поддержку:

    16:35

    Настройщики: SuperRam v.5.10.25.2004:

    16:25

    ABBYY Lingvo 10 — академия на полке:

    16:11

    Настройщики: PCMedik v.6.10.25.2004:

    16:00

    Мировой рынок КПК продолжает сокращаться:

    15:50

    Настройщики: PCBoost v.3.10.25.2004:

    15:35

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.0.92:

    15:10

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.15:

    14:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0 RC1:

    14:20

    Базы данных: MySQL 4.1.7:

    13:55

    Мультимедиа: QuickTime v.6.5.2 для Windows и Mac:

    13:30

    Голливудские студии склоняются в сторону HD-DVD?:

    13:23

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.9:

    13:05

    БП OCZ PowerStream: 600 Вт модель:

    12:21

    Кодеки: YMPEG v.2.2:

    12:15

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:50

    UltraSPARC IV+ от Sun — второе поколение двухъядерной архитектуры:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.74 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:25

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech V500:

    11:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:45

    MTVGA 9600XT: видео плата Canopus на R9600 XT без вентилятора охлаждения:

    10:44

    Обновление BIOS для видеокарт для видеокарт Leadtek:

    10:30

    Мировой рынок памяти: азиатский dead cross:

    10:27

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    10:00

    Тайвань. Рекордное падение цен на DVD-рекордеры:

    09:30

    Alienware выпускает рабочие станции с NVIDIA SLI:

    07:59

    ARM и Handshake создают асинхронный RISC-процессор:

    06:30

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