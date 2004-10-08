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    8 октября 2004

    RightMark 3DSound обновлен до версии 1.24:

    18:06

    RightMark 3DSound обновлен до версии 1.24:

    18:06

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 82 Beta:

    15:35

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.5:

    15:10

    ATI PCIe чипсеты для K8/P4: еще не анонсированы, но уже поставляются:

    14:50

    Темпы роста выпуска DDR2 SDRAM слишком низкие:

    14:46

    Утилиты: Qwik-Fix Pro v.2.1:

    14:45

    Samsung анонсировала три новых многофункциональных монитора:

    14:43

    IBM: AIX и новые процессоры — в blade-серверах JS20:

    14:42

    LG.Philips LCD: TFT LCD фабрика 8 поколения забыта:

    14:39

    Intel Xeon — смена степпинга у моделей с 800 МГц FSB:

    14:36

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.3.90:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckP3 v.5.1:

    13:55

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.00:

    13:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.1.3:

    13:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.0:

    12:50

    Портативный high-end звук: Creative PCMCIA Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook:

    12:00

    Официальные бета-драйверы для видеокарт ATI под Windows XP 64-bit:

    11:50

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.89:

    11:25

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.1.350:

    11:05

    Tsunami Dream Keyboard & Mouse — новый комплект Thermaltake:

    10:58

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    10:45

    Обновление драйверов DeltaChrome для видеокарт S3:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BTC:

    10:15

    Мировой рынок памяти: маятник качнулся назад:

    10:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    10:00

    По следам Photokina: Rollei Prego da6:

    08:56

    Gartner: кризис может наступить скорее, чем ждали…:

    00:55

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