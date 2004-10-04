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    4 октября 2004

    IDF 2004: Intel начнет тестирование беспроводных сетей WiMAX в 2005 году (часть 2):

    23:25

    Минздрав предупреждает: Wi-Fi вредит вашему здоровью!:

    23:10

    VoIP Incorporated приглашает телефонные компании к сотрудничеству:

    22:50

    RightMark Memory Analyzer: обновление до версии 3.41:

    18:39

    RightMark Memory Analyzer: обновление до версии 3.41:

    18:39

    4E-MB1 — портативный аудио/видеоплеер Sharp:

    18:33

    Mitac Mio работает над вторым поколением КПК с GPS?:

    18:19

    Семинар "Выбор обрудования для домашней фотолаборатории":

    16:34

    LZ150: новая серия ЖК-телевизоров Toshiba с поддержкой LAN:

    15:16

    RM11200 — 64-разрядный процессор PMC-Sierra с двумя ядрами:

    14:57

    ISSI демонстрирует 36 Мбит UDR SRAM:

    14:15

    Битва HD-DVD с Blu-Ray начнется во второй половине следующего года:

    14:14

    High-end графика: предложение отстает от спроса:

    14:12

    Мировой рынок памяти: третий квартал закончился спокойно:

    12:58

    Tamron анонсирует 2 объектива для цифровых SLR, прекращает выпускать Bronica:

    12:54

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.27:

    11:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.10.1 PR:

    11:25

    palmOne TungstenT5: без Wi-Fi, но с 256 Мб флэша:

    11:19

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 октября):

    10:45

    OCZ Gold PC-3700: теперь revision 3:

    10:43

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 сентября по 3 октября 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 сентября по 3 октября 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 сентября по 3 октября 2004 года):

    10:00

    Графические платы производства XGI – уже в продаже:

    08:09

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