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    29 октября 2004

    1/1,8 дюймовая матрица Sharp c разрешением 8 млн. пикселей:

    18:07

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.8:

    17:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R347 26.10.2004:

    17:15

    Realtek: основной движитель компании в 2005 году — отделение WLAN-чипсетов:

    16:59

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R16 28.10.2004:

    16:50

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 983.9 Beta:

    16:25

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.35:

    16:00

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.6:

    15:35

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.51:

    15:10

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.6.80:

    14:45

    Опрос iXBT: оптимальный компьютер для домашнего использования:

    14:37

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.5 Final (Build 6.0.12.1056):

    14:20

    Обновления планов SiS по чипсетам под P4 и K8:

    14:05

    Настройщики: Magic Utilities 2004 v.3.20:

    13:55

    P5AD2-E Premium — очередная "разгоняемая" плата ASUS:

    13:49

    Интернет и сети: TMeter v.5.2.268:

    13:30

    Интернет и сети: TrafMeter v.5.2 Build 269:

    13:05

    Настройщики: PC Accelerator 2005 v.1.1:

    12:40

    Поставки центральных процессоров VIA в 3 квартале выросли на 20%:

    12:37

    Micron не выпускает MCP-микросхем. Пока?:

    12:19

    Мультимедиа: IrfanView v.3.95:

    12:15

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0332 Beta:

    11:50

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.38:

    11:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.33 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.15:

    11:05

    Sun получила пробные образцы нового процессора Niagara:

    10:58

    SONY PSP — новая игровая приставка:

    10:46

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    10:45

    Sparkle анонсировала графический адаптер начального уровня на GeForce 6200:

    10:32

    Network Bus Enumerator для сетевых компонент чипсетов nForce 1/2/3:

    10:30

    Мировой рынок памяти: эффект "конец месяца" проявляется четче:

    10:19

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и BTC:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 октября):

    10:00

    MP3-проигрыватели: новинки RoverMedia, BenQ, Jens:

    07:26

    3 кв. 2004: Intel потеряла часть рынка чипсетов, приобрела часть рынка графических адаптеров:

    02:23

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