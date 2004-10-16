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    16 октября 2004

    "Интернет и сети: TMeter v.5.1.256:

    15:35

    Настройщики: Fresh UI v.7.21:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.2.1 Beta 1:

    14:45

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.42:

    14:20

    Запись: DeepBurner v.1.1.5.149:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.0.91:

    13:30

    Базы данных: MySQL 4.1.6 Gamma:

    13:05

    Настройщики: Samurize v.1.6.0:

    12:40

    Aireo 2 — MP3 плеер с поддержкой WLAN:

    12:29

    Новые драйверы от Omega для NVIDIA:

    12:15

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.1.351:

    11:50

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    11:25

    TwinMOS Z4 — очередной USB-накопитель компании:

    11:21

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    11:05

    Новая версия драйверов для мобильной графики чипсетов ATI:

    10:45

    Обновление BIOS для видеокарт ASUS:

    10:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Intel готовит смену степпингов для Celeron под Socket 478:

    10:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 октября):

    10:00

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