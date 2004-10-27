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    27 октября 2004

    SanDisk: 4 и 1 Гб Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, 2 Гб SD:

    18:28

    Samsung демонстрирует 72 Мбит QDR II SRAM:

    18:17

    Atmel демонстрирует MP3-декодер для мобильных устройств:

    18:00

    Веб-браузеры: Opera v.7.60 Tech Preview 2:

    16:35

    Запись: CloneCD v.5.0.4.2:

    16:00

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0.0520 RC5:

    15:35

    Philips: мобильным терминалам и MP3 плеерам статика теперь не страшна:

    15:15

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.25:

    15:10

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.25:

    14:45

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.1 Reloaded:

    14:20

    Ultrastar 15K147 — новый быстрый винчестер от Hitachi:

    14:01

    Архиваторы: WinAce v.2.6 Beta 3:

    13:55

    Утилиты: UltraISO v.7.2.3.906 ME:

    13:30

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.3.7.1:

    13:05

    SB77G5 — SFF barebone Shuttle:

    12:55

    NF4ST-A9 — плата Biostar на nForce 4:

    12:50

    Софт для сотовых: Coding Workshop Ringtone Converter for Windows v.5.2.3:

    12:40

    Фото дня: автономный тюнер AVerTV Box 9 в нашей лаборатории:

    12:19

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.050:

    12:15

    До конца октября цены DRAM будут стабильны, в ноябре возможно снижение:

    11:53

    Неофициальные драйверы ForceWare v.70.41 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:50

    BenQ представляет пять новых цифровых камер:

    11:35

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:25

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:05

    Тайваньские производители SDR SDRAM отмечают усиление конкуренции:

    10:49

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.33 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.14:

    10:45

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.92:

    10:30

    Мировой рынок памяти: аналитики ждут роста цен в 4 квартале:

    10:27

    Официальные драйверы для OpenGL-ориентированных видеокарт ATI:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    10:00

    Transport GX21: новый barebone-сервер Tyan на Xeon:

    09:22

    AMD увеличивает долю на рынке ноутбуков; Intel не спешит огорчаться:

    06:06

    Суперкомпьютер Intel дает фору NEC и IBM:

    03:01

    Внимание! Аппаратной поддержки видео в GF 6800 нет и не будет:

    02:08

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