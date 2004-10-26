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    26 октября 2004

    PacketVideo Corporation анонсировала софт для двухсторонней видеосвязи в смартфонах Nokia 60 серии:

    16:28

    Hewlett-Packard: дисплеи с качеством глянцевого журнала — дело недалекого будущего:

    16:17

    MP3-плееры Sony: появление в Европе в ноябре:

    13:31

    HDTV составит 17% европейского рынка телевизоров в 2009 году:

    13:06

    GeForce 6800LE под видом 6800 уже в Retail! — Официальный ответ Leadtek:

    12:22

    Два новых ридера и 256 Мб TransFlash — новинки SanDisk:

    12:12

    iPod U2 и iPod Photo:

    11:05

    Luxmedia 6103 и 5003: две новые цифровые камеры Praktica:

    10:58

    Intel готовит для Smithfield 7 южных и 3 северных моста:

    10:51

    Seagate — самые большие карманные винчестеры:

    10:13

    Мировой рынок памяти: тайваньский тайфун и отсутствие торгов:

    09:51

    Новая версия прогноза IC Insights относительно капзатрат на 2005 год:

    08:35

    Wireless Mesh Network: новое решение Nortel:

    06:14

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