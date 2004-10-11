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    11 октября 2004

    Очередной семинар в "Острове Фото". "Цифровая фотокамера. Устройство. Особенности эксплуатации. Аксессуары.":

    19:17

    GeForce 6200 — mainstream графика NVIDIA:

    17:53

    MPIO обновляет линейку плееров:

    17:34

    Фото дня: TV-и FM-тюнер Leadtek WinFast PVR2000 в нашей лаборатории:

    17:02

    Creative Zen Micro: плеер с 5 Гб жестким диском:

    16:53

    NexFlash обновляет линейку spiFlash двумя новыми решениями:

    16:34

    Контрактное производство ИС: грядет спад индустрии:

    16:12

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.7.3:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.1 "Pranayama" RC6:

    14:20

    Настройщики: Super Utilities v.3.8:

    13:55

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.50:

    13:30

    Утилиты: DVDIdle v.5.50:

    13:05

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.15:

    12:40

    Parvus MPEG104+ — систем видеонаблюдения прибыло:

    12:24

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.0.7 Beta:

    12:15

    Интернет и сети: BWMeter v.2.0.2:

    11:50

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.40:

    11:25

    Поставки системных плат в сентябре: тайваньские лидеры:

    11:18

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 октября):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 октября 2004 года):

    10:30

    Мировой рынок памяти: азиатский рынок выравнивается:

    10:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 октября 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 октября 2004 года):

    10:00

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