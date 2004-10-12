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    12 октября 2004

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 774:

    19:20

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.00:

    18:55

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.13 Build 1837:

    18:30

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.4.5:

    18:05

    Выпуск 15-дюймовых ЖК-панелей будет сокращаться:

    17:46

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.21.104:

    17:40

    Новые драйверы для видеокарт на базе Kyro:

    17:15

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte (на чипсетах ATI и NVIDIA):

    16:50

    Утилиты: Awdflash v.8.52:

    16:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 октября):

    16:00

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.3:

    15:35

    Настройщики: GameGain v.2.10.11.2004:

    15:10

    Настройщики: Throttle v.6.10.11.2004:

    14:45

    Настройщики: SuperRam v.5.10.11.2004:

    14:20

    Настройщики: PCMedik v.6.10.11.2004:

    13:55

    Настройщики: PCBoost v.3.10.11.2004:

    13:30

    Работы на сервере конференции:

    13:13

    Фото дня: Gainward PowerPack Ultra/2400 Golden Sample в нашей лаборатории:

    13:08

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.3 Build 1010 Beta 3:

    13:05

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.2:

    12:40

    Поставки ноутбуков: Quanta уверенно лидирует и будет лидировать:

    12:38

    Новая бета-версия аудио-драйверов для nForce:

    12:15

    iSuppli: шансы на рост цен DRAM в октябре высоки:

    12:13

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 18:

    11:50

    Spansion: Fab 25 полностью отдана под выпуск флэш-памяти по 0,11-мкм технологии:

    11:35

    Настройщики: Startup Organizer v.2.5.222:

    11:25

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.7.2a:

    11:05

    Wi-Fi Alliance не будет сертифицировать расширения IEEE 802.11n до завершения работы над стандартом:

    10:59

    Утилиты: UltraISO v.7.23 ME:

    10:45

    Atheros и Agere готовят WLAN VoIP чипсеты, последняя уходит с рынка Wi-Fi чипсетов для ПК:

    10:31

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.5:

    10:30

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 982:

    10:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R11 07.10.2004:

    10:00

    Мировой рынок памяти: трейдеры пока не "раскачались":

    09:52

    IMEC создает международный консорциум для разработки иммерсионных технологий:

    08:49

    Prism: новая рабочая станция SGI для визуализации сложных систем:

    07:45

    ABI Research и iSuppli: WiMAX Wi-Fi пока не конкурент:

    07:44

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