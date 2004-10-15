  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 октября 2004

    Toshiba Samsung Storage Technology: адаптация прошивок ODD под Россию:

    18:02

    Продажи DVD рекордеров превысят продажи плееров в 2006 году:

    17:46

    Утилиты: WinOrganizer v.2.8:

    17:15

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 84:

    16:50

    Редакторы: WinHex v.11.7:

    16:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R12 14.10.2004:

    16:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 27:

    15:35

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.1:

    15:10

    Утилиты: CDCheck v.3.1.1.1b:

    14:45

    Утилиты: DVDIdle v.5.52:

    14:20

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.52:

    13:55

    SL-C3000 — КПК Sharp с 4 Гб жестким диском:

    13:45

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.3.0:

    13:30

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.32:

    13:05

    Настройщики: StartRight v.1.27:

    12:40

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.9:

    12:15

    ATI демонстрирует видеокарту с поддержкой 30" Apple Cinema Display:

    11:59

    Настройщики: TweakMASTER v.2.03 Build 738:

    11:50

    Настройщики: Diskeeper v.9.0 Build 504:

    11:25

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0225 Beta:

    11:05

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.10 (Win2k/XP):

    10:45

    MuVo Micro N200: новый MP3-проигрыватель Creative:

    10:38

    Неофициальные драйверы для аудио чипсетов nForce 1/2/3:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Nec:

    10:15

    Мировой рынок памяти: лихорадка улеглась, цены продолжают снижаться:

    10:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    10:00

    Gmini XS200 и FL300: МP3-проигрыватели ARCHOS и MPIO:

    08:03

    Intel отменяет 4-ГГц Pentium 4:

    06:35

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018