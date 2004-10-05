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    5 октября 2004

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.2:

    17:15

    Кодеки: ffdshow Build 03-10-2004 Alpha:

    16:50

    Запись: Nero v.6.6 стартует 18 октября:

    16:25

    Мультимедиа: MP3tag v.2.25i Beta:

    16:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.1 "Pranayama" RC3:

    15:35

    AMD и снижение цен Athlon 64 15 октября:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.6:

    15:10

    Мультимедиа: MP3Gain v.1.3.1 Beta:

    14:45

    HP "преданонсирует" новые аксессуары iPAQ с hx2700:

    14:43

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R10 28.09.2004:

    14:20

    Октябрьский номер журнала ушел в печать:

    14:03

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.0.4.1:

    13:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.8d:

    13:30

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.01:

    13:05

    Продолжение темы по разблокированию конвейеров у GeForce 6800/6800LE:

    12:58

    AMD: уровень продаж в 3 квартале может быть ниже из-за слабого спроса на флэш-память:

    12:55

    Нанотрубки научились синтезировать при низкой температуре:

    12:47

    Телефония: Modem Spy v.3.4:

    12:40

    Маршрутизатор и WLAN-адаптер Netgear на чипсете Atheros AR5004X:

    12:20

    Настройщики: Registry Defragmentation v.5.0g:

    12:15

    Atmel анонсирует новые медиапроцесоры для HDTV, дисплеев, медиасерверов:

    11:51

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.4.3:

    11:50

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0205 Beta:

    11:25

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.63:

    11:05

    WGU624: Double-108 Мбит/с беспроводной машрутизатор NETGEAR:

    10:47

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    10:45

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    10:30

    Официальные драйверы для звука от C-Media:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    10:00

    Мировой рынок памяти: несмотря на затяжные праздники, цены растут:

    09:56

    WD Scorpio: новый 2,5-дюймовый жесткий диск:

    08:46

    Установлен очередной рекорд скорости передачи данных в интернете:

    00:11

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