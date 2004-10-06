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    6 октября 2004

    Настройщики: StartRight v.1.25:

    16:00

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.66:

    15:35

    LifeBook T4000: новый планшет Fujitsu:

    15:12

    Настройщики: GameGain v.2.10.4.2004:

    15:10

    iFrog — "одноручная" клавиатура для любых устройств:

    15:02

    Настройщики: Throttle v.6.10.4.2004:

    14:45

    Настройщики: SuperRam v.5.10.4.2004:

    14:20

    Настройщики: PCMedik v.6.10.4.2004:

    13:55

    Настройщики: PCBoost v.3.10.4.2004:

    13:30

    Transmeta и VIA на Fall Processor Forum:

    13:10

    Архиваторы: 7-Zip v.4.09 Beta:

    13:05

    Антивирусы: F-Prot v.4.4.7:

    12:40

    Настройщики: StyleXP v.2.15:

    12:15

    Кодеки: The Codecs v.2.5:

    11:50

    AMD о сроках поставок процессоров с 2 ядрами:

    11:38

    Настройщики: nLite v.0.99 Beta:

    11:25

    D-Link предлагает линейку коммутаторов Web Smart:

    11:17

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.02:

    11:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:45

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Intel:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов BenQ:

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличены, начинается рост спроса:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    10:00

    Photosmart 2710/2610, Officejet 7410/7310 и Deskjet 6840: пять новинок от HP:

    09:30

    UltraSPARC IV+: новое поколение двуядерных процессоров Sun:

    08:10

    Microprocessor Forum: новые детали двуядерных AMD Opteron, 64-разрядных процессоров VIA:

    02:28

    Intel и Nokia объединяют усилия:

    01:27

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