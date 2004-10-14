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    14 октября 2004

    ABIT SU-2S — плата под игровые серверы:

    18:14

    Поставки системных плат в 4 квартале: рост будет умеренным:

    17:36

    Цена прошивки:

    15:16

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.5:

    13:30

    Утилиты: CD/DVD Diagnostic v.2.1.3.83:

    13:05

    Volari Z7 — специализированный графический процессор:

    13:05

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.5.369.369:

    12:40

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 241:

    12:15

    OLED с активной матрицей: Тайвань отстает:

    12:01

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.27:

    11:50

    Samsung: серийное производство 8 Гбит NAND-флэш — в 4 квартале 2005 года:

    11:38

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.41:

    11:25

    Microsoft: Virtual PC 2004 Service Pack 1:

    11:05

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA (GeForce FX Go5700):

    10:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:30

    Мировой рынок памяти: разнобой цен на биржах Тайваня:

    10:20

    Обновление прошивок для приводов BenQ:

    10:15

    DigiMagic DM220: внешний DVD-привод и считыватель карт флэш-памяти Cardmedia:

    10:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    10:00

    Unicorn II: новое поколение ADSL-чипсетов STMicroelectronics:

    08:08

    Fatal1ty AA8: игровая системная плата Abit:

    07:07

    GA-8TRX330-L и GV-RX70P: новые системные и графические платы Gigabyte:

    03:05

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