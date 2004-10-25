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    25 октября 2004

    Broadcom демонстрирует Serial RAID-на-чипе:

    18:53

    WG111T — 108 Мбит/с USB-адаптер для WLAN от NETGEAR:

    17:36

    Windows Automotive: Microsoft "обживает" автомобили:

    15:21

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R14 22.10.2004:

    15:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R346 24.10.2004:

    14:45

    Архиваторы: 7-Zip v.4.10 Beta:

    14:20

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.1:

    13:55

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.3:

    13:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.0:

    13:05

    Нейропротез — имплантант памяти:

    12:41

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.37:

    12:40

    Официальные драйверы для nForce от NVIDIA под Linux:

    12:15

    Smithfield, Yonah, возможные планы Intel:

    12:14

    Запись: EASY Burning v.1.74:

    11:50

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:25

    Windows Mobile 2005 (Magneto) — некоторые детали:

    11:10

    Windows Mobile 2005 (Magneto) — некоторые детали:

    11:10

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.36:

    11:05

    Treo 650 — официальный дебют состоялся:

    10:54

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.28:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2004 года):

    10:30

    Группа EBL-WG — первые результаты после года работы:

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 октября 2004 года):

    10:00

    EPSON L-500V: компактная 5-мегапиксельная камера Epson:

    07:46

    Глядя в будущее: Intel о путях развития индустрии до 2020 года и далее:

    01:45

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