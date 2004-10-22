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    22 октября 2004

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.1.37:

    16:50

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.5.4.0:

    16:25

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.4.2:

    16:00

    Intel отказывается от разработок в области LCoS вслед за Philips:

    15:51

    R430: некоторые данные о процессоре:

    15:35

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.1.91 Beta:

    15:35

    Запись: Burn4Free v.1.0.2.0:

    15:10

    RM Clock Utility: обновление до версии 1.2:

    14:56

    RM Clock Utility: обновление до версии 1.2:

    14:56

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.34:

    14:45

    Утилиты: CDCheck v.3.1.2.0:

    14:20

    Утилиты: DeviceLock v.5.62:

    13:55

    Безопасность: SpyRemover v.2.10:

    13:30

    Настройщики: Safe XP v.1.4.10.20:

    13:05

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.1 Beta 1:

    12:40

    Inno3D GeForce 6600GT/6600 PCI Express — новые видеокарты InnoVISION:

    12:29

    Графика: ACDSee v.7.0 Build 47 Update:

    12:15

    Рынок NOR-флэш и NAND-флэш в 4 квартале: противоположные тенденции:

    12:14

    CoolerMaster Hyper 48 — кулер для Prescott LGA775, Pentium 4 и AMD K8:

    12:12

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.25.106:

    11:50

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.2.3.1:

    11:25

    800 Гб Ethernet Disk LaCie — очередная сетевая система хранения данных:

    11:22

    Мировой рынок памяти: увеличение производственного цикла не способствует увеличению числа сделок?:

    11:06

    ARM диверсифицирует микропроцессорные ядра:

    11:05

    Новая версия драйверов для видеокарт MSI (на чипсетах NVIDIA):

    11:05

    Неофициальная бета драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA (для AMD64):

    10:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов Teac:

    10:30

    Обновление драйверов для Serial ATA PCI-X адаптеров от Marvell:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    10:00

    BenQ представляет ЖК-дисплей с временем отклика 8 мс:

    09:03

    LSISAS1068: 8-портовый SAS-контроллер LSI Logic:

    07:31

    Acer Aspire1680 и 1670: ноутбуки на Pentium M 765/Pentium 4:

    01:00

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