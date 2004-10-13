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    13 октября 2004

    Microsoft объявила о выходе нового продукта Virtual Server 2005:

    18:55

    TwinMOS Red Rock S21 — новая линейка MP3-плееров:

    18:38

    Утилиты: "Фото на документы" v.3.00a:

    18:30

    Компания Paragon Software русифицировалa Fujitsu Siemens Pocket Loox 710/720:

    18:05

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.4:

    17:40

    Интернет и сети: iNetFormFiller v.2.6:

    17:15

    SanDisk Digital Audio Player: 256, 512 Мб и 1 Гб решения:

    16:52

    Настройщики: Rapid File Defragmentor v.1.3 Build 352:

    16:50

    Настройщики: Safe XP v.1.4.9.20:

    16:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R344 10.10.2004:

    16:00

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.6.3:

    15:35

    Запись: DeepBurner v.1.1.5.148:

    15:10

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.28.00.00:

    14:45

    Olympus о планах выпуска аудиоплееров с жесткими дисками:

    14:39

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.30:

    14:20

    Настройщики: System Mechanic v.5.0a:

    13:55

    Multimedia Storage Viewer — цифровой фотоальбом Epson:

    13:51

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1613:

    13:30

    Настройщики: nLite v.0.99.1 Beta 2:

    13:05

    Olympus i:robe IR-500: концепт "джентльменского набора" для цифровой фотосъемки:

    12:44

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.1 Final:

    12:40

    D-Link: три новых решения для домашних WLAN:

    12:27

    Запись: CloneCD v.5.0.3.1:

    12:15

    XS Drive Super VP6210 и MMV VP6300: два новых накопителя Vosonic:

    11:53

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 23:

    11:50

    Кодеки: ffdshow Build 12-10-2004 Alpha:

    11:25

    Кодеки: HelDecPack v.12OKT2004:

    11:05

    WMCE54AG: решение Linksys для беспроводной трансляции видео и аудио:

    10:50

    Настройщики: Diskeeper v.9.0 Build 504:

    10:45

    Официальные драйверы ForceWare v.61.82:

    10:30

    Мировой рынок памяти: трейдеры ждут новых контрактных цен?:

    10:20

    Обновление прошивок для приводов Nec:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    10:00

    Sony DVDirect: оптический привод и DVD-видеомагнитофон в одном флаконе:

    09:49

    Delkin BurnAway: портативный считыватель флэш-карт, пишущий комбо-привод и DVD-проигрыватель:

    08:49

    Axim X50: первые КПК Dell с VGA-дисплеями:

    06:33

    Xeon перейдут на новый степпинг в конце месяца:

    06:12

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