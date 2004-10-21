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    21 октября 2004

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.16:

    14:45

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.5 Build 1021 Beta:

    14:20

    ABIT анонсирует плату NF8 на nForce 3 250Gb:

    14:02

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.6.1:

    13:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.28.00.07:

    13:30

    RV351=9600, изменения только в техпроцессе:

    13:24

    Samsung SDI строит второй завод по выпуску PDP:

    13:13

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 29:

    13:05

    Sonoma будет выпущена в январе, а P4 600 серии будут поддерживать EM64T:

    12:42

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.14 Build 1839:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.7.4:

    12:15

    По следам IDF 2004 Russia: технология Intel SpeedStep (DBS) для серверных Intel Xeon:

    11:57

    Официальные драйверы ForceWare v.66.81 (Updated: версия от 19 октября):

    11:50

    TwinX1024-4400C25 — комплекты Corsair с таймингами модулей 2.5-4-4-8:

    11:33

    Тестовые приложения: Fraps v.2.3.3:

    11:25

    Intel представляет Pentium M 765 2,1 ГГц:

    11:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.33 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.13:

    11:05

    Суперкомпьютеры IBM — уже не самые быстрые. Теоретически...:

    11:00

    Renesas представила новую линейку контроллеров для бытового/промышленного оборудования:

    10:56

    Кодеки: The Codecs v.2.6:

    10:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:30

    Toshiba и NEC готовы начать внедрение HD-DVD в будущем году:

    10:24

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS:

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличены, спотовый рынок пассивен:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 октября):

    10:00

    PC2-4200 EB DDR2 SDRAM Platinum rev. 2 — очередные модули OCZ:

    09:52

    Поставки графических процессоров ATI и NVIDIA задерживаются из-за нехватки подложек:

    07:16

    Фото дня — Демонстрация NVIDIA GeForce 6800GT SLI на IDF в Москве.:

    02:21

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