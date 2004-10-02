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    2 октября 2004

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.17:

    17:15

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.2.398:

    16:50

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.97:

    16:25

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.4:

    16:00

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.0 Build 551 Beta 1:

    15:35

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.27.00.04:

    15:10

    Тестовые приложения: первый патч для 3DMark05 (v.1.1.0):

    14:45

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.1.033:

    14:20

    Официальные драйверы ForceWare v.66.81: рассекречены новые карты NVIDIA:

    13:55

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.2.3.0:

    13:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.72 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:05

    Обновление прошивок для приводов BTC и Pioneer:

    12:40

    Тайваньские производители оптических дисков не боятся японского расширения мощностей:

    12:28

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.13:

    12:15

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты NVIDIA):

    11:50

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    11:25

    Linksys демонстрирует 4 новых решения для домашних WLAN-сетей:

    11:22

    Диагностика: SmartDoctor v.4.53/v.4.54:

    11:05

    Samsung готовит 0,85 дюймовые НЖМД, Toshiba планирует начало серийного производства:

    10:48

    Утилиты: ASUS GameFace v.2.50:

    10:45

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.1.01.13:

    10:30

    Утилиты: AsusUpdate v.5.30.01:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 октября):

    10:00

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