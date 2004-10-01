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    1 октября 2004

    Фото дня — Sapphire HYBRID RADEON X700 PRO 256MB:

    16:53

    iXBT.com сегодня исполняется 7 лет:

    16:04

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 240:

    16:00

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.65:

    15:35

    NTT DoCoMo предложила собственный вариант топливного элемента питания:

    15:31

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.01 Build 002:

    15:10

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.0:

    15:00

    Настройщики: Reg Organizer v.2.3 Beta 6:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.4.1.9:

    14:20

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.50 Beta 2:

    13:55

    Файловые обменники: eMule Plus v.1o:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.7.0 RC1:

    13:05

    SIA: кризис в ближайшее время маловероятен:

    12:52

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.0.19 "Pranayama" RC2:

    12:40

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.039:

    12:15

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 Final:

    11:50

    PlexFlash PX-F512-2 и PX-F1GB-2: новые USB-накопители Plextor:

    11:34

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.52:

    11:25

    nForce 4 — слухами Сеть полнится:

    11:24

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.1 Final:

    11:05

    Mars — новая линейка модулей DDR2 533 SDRAM Kingmax:

    11:01

    WVC54G — новая сетевая камера Linksys:

    10:47

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.29 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:45

    Кодеки: YMPEG v.2.1b:

    10:30

    8Х DVD+RW: принята финальная версия спецификаций:

    10:27

    OCZ представила EL DDR PC-3700 Platinum с таймингами 2-3-3-8:

    10:25

    Программирование: Java 2 SE v.5.0:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 октября):

    10:00

    Cassiopeia DT-10: новый КПК Casio в пылевлагозащищенном корпусе:

    09:14

    DC E43 и Е53: две новые ультракомпактные камеры BenQ:

    03:04

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