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    12 апреля 2002

    Утилиты: PowerStrip v.3.16 Beta Build 271:

    16:47

    Unreal Performance Test 2002 "кина не будет...":

    16:37

    Новые прозрачные сенсорные панели от Alps:

    14:52

    Образцы i845G/i845GL MicroATX плат от ASUS:

    14:10

    MicroATX плата от MSI на чипсете от ServerWorks:

    13:26

    Matsushita представила 10-нм измерители профилей для Blu-Ray линз:

    12:35

    TSMC собирается выпустить 65-нм чипы к 2004-2005 году:

    12:34

    SP-500C: карманный ПК с камерой:

    11:58

    В BBC раскритиковали стратегию продвижения HDTV, принятую США:

    11:53

    Superscape Swerve: 3D на мобильниках и КПК:

    11:45

    Ионные двигатели перестают быть фантастикой или почему у NASA нет денег:

    11:40

    Цилиндрическая акустическая система Titanium GT от AOpen:

    11:37

    Motorola, STMicro и Philips формируют R&D альянс:

    10:40

    Новые сроки начала продаж FinePix S602:

    10:09

    Запись: CloneCD v.4.0.0.0 Beta 19:

    09:36

    Утилиты: Reg Organizer v.1.31 Beta 4:

    09:25

    Утилиты: RunIt! v.3.0.0 Beta 4:

    09:15

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.84.483 Update:

    09:03

    Архиваторы: 7-Zip v.2.30 Beta 19:

    08:50

    Утилиты: GeForce Tweak Utility v.3.2 t31 Beta:

    08:44

    Обновление BIOS от Abit и EPoX:

    08:30

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Fire GL от ATi:

    08:17

    Новый AGP драйвер от SiS:

    08:08

    Обновление драйверов для видеокарт на чипах NVIDIA от Creative:

    08:02

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATi:

    07:47

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