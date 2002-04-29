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    29 апреля 2002

    17-дюймовый eMac All-in-One от Apple:

    17:47

    Новый Titanium PowerBook от Apple:

    17:22

    Миниатюрный внешний винчестер от Creative:

    16:12

    Тайваньские ЖК-экраны на Taipei International Electronics Spring Show:

    14:44

    Nixvue Vista: 20 Гб фотографий в кармане:

    14:42

    Bell Labs и Lucent Technologies разглядели единичные примесные атомы в полупроводнике:

    14:41

    WLAN и 3G в одном флаконе – теперь от Marvell:

    13:53

    Ford Motor и Texas Instruments поддержали FlexRay:

    13:51

    Все драйверы прошедшей недели (22.04.2002 - 28.04.2002):

    13:12

    Аналитики обещают 37% рост продаж DVD плееров в 2002 году:

    13:09

    Все BIOS прошедшей недели (22.04.2002 - 28.04.2002):

    13:07

    Motorola задержит переход на 300 мм пластины до середины 2003 года:

    12:22

    Утилиты: Nullsoft Installation System v1.98:

    12:16

    Архиваторы: WinRAR v.3.00 Beta 7:

    11:58

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.2 Build 2128:

    11:39

    Microsoft: SQL Server 7.0 Service Pack 4:

    11:20

    Утилиты: Powermax v.3.03:

    10:56

    Утилиты: SeaTools Disc Diagnostic:

    10:19

    Jornada 570: серия XScale наладонников от Hewlett-Packard?:

    10:05

    Новые видео и звуковые драйверы для материнских плат Chaintech:

    09:56

    nForce-220D плата от ASUS:

    09:45

    Новая MiniDV камера ELURA 40MC от Canon:

    09:24

    Драйверы Detonator v.28.32 (WHQL) для видеокарт Chaintech:

    09:24

    Новые драйверы Plutonium для видеокарт ATi Radeon:

    09:01

    Новый OpenGL ICD для видеокарт Matrox:

    08:35

    DRAM: цены откатились до $3:

    01:05

    Pentium 4 комплекты с FSB 533 МГц – уже в Японии:

    00:46

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