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    5 апреля 2002

    Новые процессоры Pentium 4 с поддержкой 533 МГц FSB:

    14:54

    СП Mitsubishi-Hitachi по выпуску SoC пополнится новыми партнерами:

    14:11

    Интернет: NetCaptor v.7.0 Beta 4A:

    13:33

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.29b Beta:

    13:27

    Новые сканеры midrange-уровня от UMAX:

    12:30

    Утилиты: System Cleaner v.4.7.5.60:

    12:27

    3,5-дюймовая полупрозрачная TFT LCD панель от NEC для новых PDA:

    11:56

    Утилиты: Reg Organizer v.1.31 Beta 2:

    11:54

    Hewlett-Packard выходит на рынок цифровых проекторов:

    11:38

    Интернет: eDonkey2000 Server v.16.38 / eDonkey2000 Client v.35.16.60:

    11:32

    Microsoft Security Bulletin MS02-017: Unchecked buffer in the MUP Could Enable Code Execution:

    10:53

    Microsoft Security Bulletin MS02-016: Opening Group Policy Files for Exclusive Read Blocks Policy Application:

    10:32

    Новые степпинги 1,8 ГГц и 1,9 ГГц процессоров Pentium 4 от Intel:

    10:31

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    10:09

    Обновление BIOS от Intel:

    09:55

    Новые драйверы под Linux от NVIDIA:

    09:43

    Microsoft: Mobile Internet Toolkit System. Format Exception Fix:

    09:22

    Microsoft: Visio for Enterprise Architects 2002 SR-1:

    09:04

    Microsoft: Windows XP Patch: CD Burning Update:

    08:22

    Цифровая видео камера DCR-TRV950 от Sony:

    03:55

    Новая медная TFT LCD технология от LG.Philips LCD:

    03:30

    Фото дня: GeForce4 Ti 4600 SE от Chaintech:

    03:10

    Результаты программы аттестации DDR333 от VIA и AVL:

    03:00

    10 МВт солнечные батареи от Intersolar:

    02:50

    Умные стаканы от Mitsubishi Electric:

    02:03

    Две версии карт на GeForce4 Ti4200:

    01:38

    NAB Show: первый голографический рекордер от InPhase Technologies:

    01:27

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