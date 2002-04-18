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    18 апреля 2002

    PCI-SIG: 3GIO переименована в PCI Express:

    21:18

    Philips применяет T1-SRAM в своих 0,13-мкм микросхемах:

    20:45

    Новый GENIO e550G на XScale от Toshiba:

    20:06

    GeForce4 MX460 карты от SUMA:

    19:58

    E7500 серверная плата DPX от IWILL:

    19:39

    Adobe Photoshop 7.0 уже в продаже!:

    18:14

    WinHEC 2002: Longhorn ожидается только в 2004 году:

    18:00

    Интернет: Getright v.4.5d Build 2:

    17:52

    Microsoft: FrontPage 2002/2000 Add-in version 2: bCentral Commerce Manager:

    17:33

    Microsoft Security Bulletin MS02-020: SQL Extended Procedure Functions Contain Unchecked Buffers:

    17:00

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavage от S3:

    16:45

    Драйверы Detonator v.27.50 от MSI:

    16:25

    Новые драйверы для встроенного видео Intel 845G/GL и VIA KM266 от MSI:

    16:08

    1,5-кВт лазер для EUV-литографии: проблема с источниками излучения частично решена:

    16:00

    Бесконтактный оптовоколонный соединитель от Renishaw:

    15:58

    Обновление BIOS от MSI:

    15:52

    Обновление BIOS от Abit:

    15:36

    Обновление BIOS от Soyo, SUMA и Tyan:

    15:24

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    15:10

    Новенькая HP Jornada 728 с Microsoft Mobility Developer Conference:

    13:39

    Windows XP компьютер весом 250 г на Crusoe TM5800:

    13:00

    NVIDIA принимает участие в разработке PCI Express:

    12:08

    GF4 Ti4200 карта от Gainward:

    11:43

    Intel опубликовала спецификации USB 2.0 EHCI 1.0:

    11:24

    3D Blaster 4 RX7500 на RADEON 7500LE от Creative:

    11:06

    Новости о линейке графических чипов SiS33х Xabre:

    10:45

    Pocket Digital от Logitech:

    10:16

    AMD объявила результаты работы в первом финансовом квартале:

    10:07

    40х CD-RW привод SW-240B от Samsung:

    09:28

    Motorola: результаты работы в первом финансовом квартале:

    09:17

    Новые мобильные процессоры от Intel:

    08:53

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