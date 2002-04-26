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    26 апреля 2002

    Миниатюрная цифровая CMOS камера от Hitachi:

    15:24

    Microsoft Security Bulletin MS02-021: E-mail Editor Flaw Could Lead to Script Execution on Reply or Forward:

    15:20

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 9:

    15:14

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1090 (без Java):

    15:00

    Интернет: NetCaptor v.7.0 Beta 6:

    14:36

    Мультимедиа: DivX 5.0.1 для Linux:

    14:21

    Интернет: WebCopier v.3.0.1:

    13:59

    Мультимедиа: Winamp v.2.80:

    13:46

    Новые 17-дюймовые ЖК дисплеи от NEC Mitsubishi:

    13:36

    Утилиты: Reg Organizer v.1.35 Beta:

    13:30

    GeForce4 Ti4600-DVC128 от AOpen:

    13:18

    Обновление драйверов Detonator для видеокарт Leadtek:

    13:13

    Samsung о своей стратегии перехода к 6 поколению TFT LCD:

    13:04

    Обновление AGP драйверов от ALi:

    12:55

    Два новых WLAN-адаптера TDK:

    12:43

    Мультимедиа: ATi Multimedia Center v.7.4 Beta для TV WONDER USB:

    12:42

    Новые бета драйверы для видеокарт ATi Radeon (продолжение):

    12:28

    Обновление BIOS, драйверов и утилит для материнских плат FIC:

    11:57

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    11:37

    Intel возобновила строительство ирландской Fab 24:

    11:24

    Обновление BIOS для материнских плат Iwill и Tyan:

    11:18

    Новый принтер Stylus Photo 2200 от Epson:

    11:07

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    10:59

    Рост цен на ЖК панели ведет к скачку цен на недорогие ноутбуки:

    10:33

    Intel Madison: первые образцы – в кремнии:

    04:04

    VIA Zoetrope ожидается в мае:

    03:01

    Торговая марка Itanium 2, официально:

    01:08

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