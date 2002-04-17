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    17 апреля 2002

    е310: новый недорогой карманный ПК от Toshiba:

    20:10

    TI начнет производство на заводах TSMC и UMC по своему 0,13-мкм техпроцессу:

    19:33

    Новые продукты от U.S. Robotics:

    18:19

    Портативный комбо DVD/CD-RW привод KXL-CB20AN от Panasonic:

    18:06

    Миниатюрный Bluetooth-винчестер от Toshiba:

    18:04

    Сингапурский телеграф отправил последнюю, прощальную телеграмму с поздравлениями молодоженам:

    18:03

    Microsoft Security Bulletin MS02-019: Unchecked Buffer in Internet Explorer and Office for Mac Can Cause Code to Execute:

    16:35

    Microsoft анонсировала выпуск драйверов для Mac OS X:

    15:54

    NOMAD Jukebox 3 от Creative:

    15:28

    Результаты работы Intel в первом финансовом квартале 2002 года:

    14:56

    Интернет: Getright v.4.5d:

    14:52

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.1.58:

    14:21

    Запись: Blindwrite Suite v.1.2.5a:

    13:54

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.248 Beta:

    13:30

    Первые AC97 2.3 кодеки от SigmaTel:

    13:10

    Интернет: WinRoute Pro v.4.2.1:

    12:56

    Интернет: Kerio Personal Firewall v.2.1.4:

    12:31

    Обновленный роадмэп AMD: Barton "получил" 512 Кб кэша L2:

    12:04

    Утилиты: BootXP v.1.90 RC2:

    11:52

    Завод SanDisk и Toshiba переехал в Японию:

    11:52

    Hitachi и IBM объединяют производство винчестеров:

    11:34

    Новая версия драйверов Omega для ATi Radeon:

    11:26

    Trident заключает соглашение с UMC и переходит на 0,13-мкм нормы и low-k:

    11:25

    Драйверы Detonator v.28.32 WHQL от Sparkle:

    11:07

    Драйверы Detonator v.27.52 WHQL от Dell:

    10:50

    SPECTRA WF17 и WX25 – графические адаптеры Canopus на GeForce4:

    10:48

    HDMI: новый цифровой аудио/видео интерфейс:

    10:48

    Кумулятивное обновление драйверов от ALi:

    10:33

    Новый Mobile AMD Athlon XP от AMD: дебют 0,13 мкм техпроцесса компании:

    10:25

    Обновление драйверов и утилит для контроллера SCSI RAID 5400S от Adaptec:

    10:13

    Обновление драйверов для Windows NT от Matrox:

    09:55

    Обновление BIOS от MSI:

    09:37

    Обновление BIOS от Soltek:

    09:19

    Обновление BIOS и утилит от Asus:

    08:56

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