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    4 апреля 2002

    VIA объявила результаты работы за март 2002:

    16:04

    KT333 плата K7VTA3 (3.1) от Elitegroup:

    15:50

    Сторожевой таймер - в любой слот компьютера:

    14:06

    Китайцы откроют завод по производству монокристаллических кремниевых пластин:

    14:03

    STMicroelectronics и 8x8 оптимизируют VLIW для обработки видео:

    13:56

    Сканер OpticPro UT16 от Plustek в России:

    13:40

    Графические карты Siluro: ближайшие планы ABIT:

    13:00

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.06 / HWiNFO v.4.8.4:

    12:16

    Новый 17-дюймовый монитор 786 Flat Line от Scott:

    12:04

    Интернет: Advanced Administrative Tools v.5.10:

    11:59

    Интернет: Offline Explorer Pro v.2.2.836 SR 1:

    11:46

    PowerEdge 1655MC: blade-сервер от Dell:

    11:43

    Графические карты 3D Blaster 4 от Creative - в России:

    11:26

    Запись: Blindwrite Suite v.1.2.5:

    11:21

    UMC получила заказ на выпуск 0,13 мкм чипов от TI:

    11:12

    Обновление звуковых драйверов от ECS:

    11:08

    Обновление драйверов USB 2.0 и утилит мониторинга от Abit:

    10:50

    Обновление BIOS и драйверов от Promise и Tekram:

    10:28

    Обновление BIOS от Asus:

    10:04

    Новые драйверы Plutonium для видеокарт ATi Radeon:

    09:47

    Обновление драйверов управления электропитанием от AMD (WHQL):

    09:33

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.1 Final Build 2124:

    09:08

    Новый AGP WHQL драйвер от AMD под Windows 2000/XP:

    08:47

    Microsoft: Application Compatibility Toolkit 2.5:

    08:30

    Microsoft: Windows Template Library WTL 7.0:

    08:10

    Планы Gigabyte по выпуску материнских плат:

    00:37

    Новый цифровой аудио процессор с интерфейсом USB от Onkyo:

    00:29

    Thunder i7500 от Tyan: подробности:

    00:27

    SiS R658: компания готовит чипсет с поддержкой PC1066 RDRAM:

    00:26

    Производители материнских плат: мартовские результаты:

    00:23

    Workstation x2100 на 2,4 ГГц Pentium 4 от Hewlett-Packard:

    00:22

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