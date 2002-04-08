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    8 апреля 2002

    Все драйверы прошедшей недели (01.04.2002 - 07.04.2002):

    19:40

    Все BIOS прошедшей недели (01.04.2002 - 07.04.2002):

    18:56

    ATI и Pinnacle: стратегическое партнерство:

    18:54

    Внешние винчестеры от Iomega:

    18:32

    Оптические трансиверы Toshiba для высокоскоростных сетей:

    14:30

    Barebone-набор MJ CUBE: собери себе Pentium 4 кубик:

    14:28

    Аккумуляторы придут на смену двигателям внутреннего сгорания:

    14:28

    Новые web-камеры Trust:

    13:46

    Процессоры Alchemy Au1100 от AMD, официально:

    13:36

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.1:

    12:22

    Мультимедиа: EasyDivX v.0.81:

    11:55

    Низкопрофильная RADEON 8500LE карта AP64DL:

    11:49

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 7:

    11:19

    Утилиты: Advanced StartUp Manager v.1.41:

    10:57

    Утилиты: Tweak-XP v.1.30:

    10:38

    Утилиты: Ad-Aware v.5.71 Build 2898:

    10:14

    Утилиты: ATI RefreshFix v.0.9.9.5:

    09:47

    18,1-дюймовый ЖК планшет от Wacom:

    09:29

    Утилиты: Reg Organizer v.1.31 Beta 3:

    09:24

    Интернет: WinMX v.3.0 Beta 8:

    09:02

    CD-MP3 плеер MOJO 620 от TDK:

    08:50

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.40.01:

    08:45

    Низкопрофильные 1 Гб и 2 Гб DDR PC2100 Registered ECC модули от Kingston:

    08:01

    Bloody Monster Geforce4 TI 4200 от Joytech:

    07:48

    Новые низкопрофильные ECC SO-DIMM модули на wBGA чипах от Transcend:

    07:29

    Планы Intel по снижению цен на процессоры во втором квартале:

    07:14

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