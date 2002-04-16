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    16 апреля 2002

    Intel выплатит Intergraph $300 млн. для урегулирования патентных споров:

    20:32

    Новая 3D графика для ноутбуков от Trident:

    20:08

    Новая Bluetooth логика от Toshiba:

    19:45

    Одночиповый LAN-on-Motherboard Fast Ethernet контроллер от VIA:

    17:02

    Сегодня - начало конференции WinHEC 2002:

    16:43

    Microsoft: Browser Toolkit 7.0 (BSC Toolkit):

    15:32

    Интернет: Mozilla v.1.0.0 Build 2002011510 (Release Candidate 1 ?):

    14:11

    Утилиты: PowerStrip v.3.16 Beta Build 274:

    13:33

    Утилиты: Reg Organizer v.1.31 Final:

    13:13

    REMOTE WONDER от ATI:

    12:18

    Драйверы Detonator v.27.42 WHQL и v.27.50 от Chaintech:

    12:09

    Линейка Caviar Special Edition от Western Digital пополнилась 80 Гб моделью:

    11:59

    Фото дня: чип GeForce 4 Ti принимает законченный облик:

    11:48

    Новый видеомагнитофон-сервер Sony:

    11:36

    Драйверы Detonator v.27.45 от Dell:

    11:36

    800 МГц SO-RIMM модули от Elpida:

    11:30

    Обновление IR драйверов от AOpen:

    11:18

    Обновление BIOS от Abit:

    10:42

    845GLL - недорогой чипсет от Intel:

    10:39

    Обновление BIOS от VIA:

    10:23

    TFT LCD: в мае рост цен продолжится:

    10:17

    ReVolution от Kontron: мечта военных:

    10:13

    Обновление BIOS от MSI:

    10:08

    Maxtor начала поставки винчестеров серии Atlas 10K III-U320:

    09:35

    Обновление BIOS от Asus:

    09:23

    Снижение цен на процессоры от AMD:

    08:55

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