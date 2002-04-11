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    11 апреля 2002

    SigmaRAM: высокопроизводительная статическая память ISSI:

    15:05

    Intel мечтает сделать каждый компьютер сетевым:

    15:02

    Гибкие ЖК-экраны Universal Display:

    15:00

    В будущем солнечные батареи... будут печатать на принтере?:

    14:55

    Radeon 7000 DDR карты от Unitec:

    14:01

    Новые аксессуары для iPAQ:

    13:54

    Утилиты: Style XP v.1.0:

    12:59

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.0 Build 117 Beta:

    12:43

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.246 Beta:

    12:20

    Новая версия GeForce4 MX440 карты A170T от Leadtek:

    11:55

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.9 Final:

    11:50

    2-мегапиксельная камера Revio KD-210Z от Konica:

    11:40

    Microsoft: Security Bulletin MS02-018 Cumulative Patch for Internet Information Services:

    11:30

    Обновление DivX до версии 5.01:

    11:08

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.01:

    10:48

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    10:28

    40х CD-RW привод с поддержкой P-CAV от Sony Japan:

    10:02

    Новый драйвер для процессоров AMD под Windows XP:

    09:52

    48x CD-RW привод от Yamaha с поддержкой DISK@TATOO:

    09:44

    RightMark Audio Analyzer и звуковые карты Creative Audigy:

    09:35

    RightMark Audio Analyzer и звуковые карты Creative Audigy:

    09:31

    Цифровой бинокль-камера DIGIBINO от Pentax:

    09:30

    Обновление звуковых драйверов для SB AudioPCI 64V от Dell:

    09:21

    Новый драйвер для видеокарт ATi Radeon под Windows XP:

    09:04

    Обновление драйверов для видеокарт на чипах NVIDIA от Creative:

    08:46

    Новые официальные драйверы для видеокарт от S3:

    08:19

    Rambus: финансовые результаты квартала:

    03:01

    Миниатюрная камера DC300mini от BenQ:

    02:49

    Hitachi, Mitsubishi и Seiko вошли в консорциум Leepl:

    02:26

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