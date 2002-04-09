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    9 апреля 2002

    Ламповый автомобильный CD ресивер Bb CQ-TX5500D от Panasonic:

    17:39

    Запись: CloneCD v.4.0.0.0 Beta 14:

    14:51

    Microsoft: Baseline Security Analyzer:

    14:34

    План Пауэлла вдохнет новые силы в индустрию цифрового телевидения:

    14:24

    Microsoft: Windows Management Instrumentation: Patch Q306274:

    14:19

    Российские технологии в качестве альтернативы strained silicon:

    14:03

    NTRU защитит смарт-карты от взлома:

    14:01

    Микрочипы для кредитных карт от Samsung:

    13:59

    ОС: Mac OS X Security Update April 2002:

    13:52

    Обновление BIOS от Abit, ECS и Soltek:

    13:34

    Новые Detonator v.28.35 для Windows 2000/XP:

    13:15

    Microsoft: Сезон охоты переносится:

    12:57

    Новые драйверы от Asus-Promise:

    12:17

    Интернет: Apache HTTP Server v.2.0.35 GA:

    11:57

    Рабочие станции Silicon Graphics Fuel от SGI:

    11:47

    Линейка новых CRT мониторов серии FE от NEC-Mitsubishi:

    11:07

    Fujitsu выпустила прототипы 0,90 мкм LSI:

    10:40

    Линейка Midrange-серверов eServer p670 от IBM:

    09:41

    Cray начала поставки 226 Гб SSD накопителей:

    09:06

    Sun значительно снизила цены на серверы Sun Fire:

    08:18

    Низковольтные 512 Мбит чипы SDRAM от Samsung:

    07:57

    Новый термопринтер Printpix CX-400 от Fujifilm:

    06:27

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