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    14 апреля 2002

    Microsoft: CAPICOM 2.0 BETA:

    15:12

    Microsoft: Visual Studio .NET Help Integration Kit 2.1 Install:

    14:46

    Microsoft: SQL Server 2000 Notification Services / SQL Server CE 2.0 beta programs:

    14:10

    Microsoft: Commerce Server 2002 Trial:

    13:57

    Microsoft: XML for Analysis SDK: WSDL Files:

    13:40

    Новые драйверы и BIOS от Leadtek:

    13:28

    Обновление BIOS от Abit:

    13:17

    Обновление BIOS от AOpen:

    12:59

    Цитата дня: Майк Ианнити, Intel:

    12:54

    Новости Евросоюза: закон об электрическом мусоре:

    12:30

    KM266 плата L7VMM от Elitegroup:

    12:08

    Фото дня: Zeus, корпус для эстетов:

    11:54

    PCI карта GeForce4 MX420 от Visiontek:

    11:42

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