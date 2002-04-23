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    23 апреля 2002

    Toshiba обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность:

    20:46

    Micron приобрела завод по производству DRAM у Toshiba:

    20:33

    Складной экран Samsung для "электронных книг":

    20:02

    Результаты работы Creative в прошедшем финансовом квартале:

    16:19

    IBM и Motorola: платформа PowerPC одна, подходы разные:

    15:20

    RightMark Audio Analyzer, версия 3.4:

    15:00

    Сайт iXBT.com объявляет о создании журнала iXBT.com:

    14:35

    Интернет: ProxyInspector for WinProxy v.2.3b:

    14:16

    Сайт iXBT.com объявляет о создании журнала iXBT.com (Update):

    14:08

    Интернет: PHP v.4.2.0:

    14:06

    Утилиты: RightMark Audio Analyzer v.3.4:

    13:30

    Утилиты: GeForce Tweak Utility v.3.2 t32 Beta:

    13:10

    Bluetooth-гарнитура от Jabra:

    12:29

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.0 Build 118 Beta:

    12:28

    Обновление AC97 звуковых драйверов от VIA:

    12:04

    Драйверы Detonator v.28.80 для видеокарт Asus:

    11:41

    Новые драйверы Detonator v.28.90 для Windows 9x/ME/2000/XP (Updated 2):

    11:01

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    10:43

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    10:21

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    10:01

    Новые автомобильные MP3/WMA плееры от Kenwood:

    08:51

    Новые системы 64P EV7 Marvel от Compaq:

    07:24

    Hua Ching: дочернее предприятие Asustek по выпуску недорогих плат:

    06:18

    Intel: снижение цен на Mobile Pentium III-M и снятие с производства 7 моделей:

    05:47

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