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    20 апреля 2002

    Linux + игры = WineX v.2.0:

    13:51

    Интернет: Outlook Express 5.0.4 и Internet Explorer 5.1 для Mac OS 8.1 - 9.x:

    13:22

    ОС: Mac OS X Update 10.1.4:

    12:52

    Microsoft: eMbedded Visual C++ 4.0:

    12:33

    Планы Promise Technology по выпуску устройств стандарта Serial ATA:

    12:09

    Утилиты: PowerStrip v.3.16 Beta Build 276:

    11:56

    Интернет: ICQ 2002a Beta Build 3727:

    11:38

    Внешний оптический комбо-привод от Sony с поддержкой MemoryStick:

    11:27

    Результаты работы Elitegroup в первом финансовом квартале:

    11:01

    Утилиты: Matrox Technical Support Tweak Utility v.4.04.009:

    10:47

    Фото дня: Apollo Bloody Monster от Joytech:

    10:40

    Intel продемонстрировала 3 ГГц Pentium 4 в составе ПК Tidewater:

    10:33

    Утилиты: Asus PC Probe v.2.16.03:

    10:29

    Обновление драйверов для контроллеров HighPoint:

    10:09

    Обновление BIOS и драйверов для контроллера FastTrak100 от Promise:

    09:48

    Драйверы Detonator v.28.32 и WDM Video Capture v.1.11 от AOpen:

    09:31

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    09:11

    Обновление BIOS для видеокарт Abit:

    08:53

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат Asus:

    08:21

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    07:59

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