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    13 апреля 2002

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 105-11-04-02:

    14:19

    Программирование: Borland C++Builder 6:

    14:07

    Утилиты: Radeonator v.1.80 Patch:

    13:55

    Microsoft: Новости Windows Update:

    13:37

    Microsoft: Windows XP Application Compatibility Update (April 10, 2002):

    13:00

    Компактный CD-RW привод с интерфейсами USB 2.0/IEEE1394a от AOpen:

    12:56

    i845E плата PlatiniX 2E от Legend QDI:

    12:32

    Обновление AC97 звуковых драйверов от VIA:

    12:30

    40х скоростной CD-RW привод Storm40 от Waitec:

    12:13

    Новые официальные драйверы для видеокарт от S3:

    11:59

    Thoroughbred - не раньше середины мая?:

    11:50

    Обновление драйверов от Hercules:

    11:37

    256 Мб модули памяти PC3200 (DDR400) от SEC:

    11:34

    Обновление LAN драйверов от AOpen:

    11:18

    Обновление BIOS от EPoX и SUMA:

    10:58

    Обновление BIOS и утилит от Asus:

    10:43

    Новые драйверы Detonator v.28.80 (Refresh Rate Fix):

    10:25

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