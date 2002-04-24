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    24 апреля 2002

    Ноутбуки ThinkPad T30 и от IBM:

    20:06

    645E Max2 на чипсете SiS645DX от MSI:

    19:46

    Ноутбуки Inspiron 2650 на 1,7 ГГц Mobile Pentium 4-M от Dell:

    19:27

    Новые миниатюрные Bluetooth чипы от Matsushita:

    18:51

    DVD декодер 4 поколения от STMicroelectronics:

    18:49

    Производители снижают отпускные цены на 845GL платы:

    16:37

    Утилиты: Microsoft Powertoys For Windows XP:

    16:24

    SiS представила графический процессор Xabre 400:

    16:24

    Интернет: Windows Messenger / MSN Messenger v.4.6.0078 Update:

    14:50

    Мультимедиа: Fast CD Ripper v.1.3:

    14:33

    Интернет: SecureCRT v.3.4.4:

    14:13

    Интернет: CRT v.3.4.4:

    13:57

    Выпущено обновление для Adobe Illustrator:

    13:23

    Утилиты: ATI RefreshFix v.0.9.9.6:

    12:55

    Утилиты: Customizer XP v.1.8 Beta Build 1000:

    12:31

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.00.3a:

    12:01

    Запись: Nero Express v.5.5.7.7:

    11:43

    Новости российского игрового рынка:

    11:23

    Новые драйверы USB 2.0 и чипсетов nForce для материнских плат Abit:

    10:51

    Официальные драйверы Detonator XP v.28.32 WHQL под Windows 9x/ME/2000/XP от NVIDIA:

    10:09

    Новые модели Libretto на Crusoe TM5800 от Toshiba:

    10:05

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen и Gigabyte:

    09:46

    i845G плата 845G Max от MSI:

    09:31

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    09:24

    20х скоростной комбо CD-RW/DVD-ROM привод от Plextor:

    00:36

    Три новых процессора Intel Pentium 4-M:

    00:17

    Процессор Quadro4 500 Go GL для мобильных рабочих станций от NVIDIA:

    00:16

    2,4 ГГц процессоры Xeon от Intel:

    00:14

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