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    22 апреля 2002

    Адаптивные DSP Intrinsity с тактовой частотой 2 ГГц:

    22:04

    RIAJ предупреждает: не надо пытаться копировать компакт-диски:

    21:59

    Micron "сторговала" Hynix за $3,2 млрд.:

    20:10

    Тайваньские производители увеличивают выпуск DVD-R, цены на них падают:

    18:36

    Фото дня: ATi 128MB AIW RADEON 8500:

    17:09

    Все драйверы прошедшей недели (15.04.2002 - 21.04.2002):

    16:37

    Все BIOS прошедшей недели (15.04.2002 - 21.04.2002):

    16:30

    Blue802: Bluetooth и IEEE802.11b в одном флаконе:

    16:26

    Benq присоединяется к Philips в разработке DVD+RW:

    16:04

    Черный ящик – в каждый автомобиль?:

    15:32

    EDEX2002: Новые TFT LCD панели с повышенной прозрачностью:

    15:16

    Интернет: The Bat! v.1.60f:

    14:12

    Новые драйверы Plutonium для видеокарт ATi Radeon:

    13:55

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1087 (без Java):

    13:40

    Интернет: Opera for Linux v.6.0 Beta 2:

    13:11

    Новая акустика от Philips:

    13:01

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5 Beta:

    12:42

    EDEX2002: недорогая цветная 200 ppi ЖК панель для GPS телефонов:

    12:41

    Архиваторы: WinRAR v.3.00 Beta 6:

    11:49

    Запись: Blindwrite Suite v.1.2.5b:

    11:00

    Утилиты: HTML Link Validator v.3.30:

    10:29

    Microsoft: The Computer Cannot Enter Standby or Hibernate If a Direct3D-Based Screen Saver Is Running:

    10:09

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavage и ProSavageDDR от S3:

    09:37

    Новые оптические приводы от Philips:

    07:06

    Electronic Display Expo 2002: в центре внимания - органические EL панели:

    05:47

    Японский суперкомпьютер с рекордной производительностью:

    05:29

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