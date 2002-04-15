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    15 апреля 2002

    Все драйверы прошедшей недели (08.04.2002 - 14.04.2002):

    14:15

    Все BIOS прошедшей недели (08.04.2002 - 14.04.2002):

    14:00

    Фото дня 2: CherryStone от Sun:

    13:25

    E-beam альянс Leepl Consortium пополнился пятью новыми участниками:

    13:14

    Фото дня: чипсет Intel 845G:

    12:59

    Портативные CD-RW приводы с интерфейсом USB 2.0 необычной расцветки:

    12:37

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.106-14-04-02:

    12:23

    Два ПК - от одной мыши/клавиатуры/дисплея. Новинка от EIZO:

    12:20

    Интернет: ProxyInspector for WinGate v.2.3e / ProxyInspector for WinRoute v.2.2:

    12:03

    TravelSound, Inspire 5.1 Digital 5600 и Inspire 2.0 1300: новая акустика от Creative:

    12:00

    Запись: CloneCD v.4.0.0.0 Beta 21:

    11:44

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1078 (без Java):

    11:32

    LS-420: новая ультракомпактная камера от Kodak:

    10:35

    Chromium-X от iRiver:

    10:15

    StarSpeed MS-8332: 32x CD-RW привод от MSI:

    10:14

    Интернет: PHP v.4.2.0 RC 4:

    10:01

    Утилиты: BootXP v.1.90 RC1 Beta:

    09:38

    Ноутбуки на 1,2 ГГц Mobile Pentium III-M от Compaq:

    09:28

    Утилиты: Tweak-XP v.1.31:

    09:21

    Новые цены на процессоры от Intel, официально:

    09:13

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.2 Beta Candidate 1.0 Build 2119:

    08:57

    Мультимедиа: ATi DVD Player v.7.6:

    08:40

    Утилиты: Ad-Aware v.5.71 Build 2899:

    08:20

    Интернет: Fresh Download v.3.50:

    08:01

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.11 / All version/:

    07:42

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.8 Build 1:

    07:22

    Новый драйвер для видеокарт ATi Radeon под Windows 98/ME:

    07:00

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