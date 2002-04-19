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    19 апреля 2002

    60-нс флэш-память Toshiba:

    19:34

    Raidtec выпустила систему хранения данных, обеспечивающую 2 Гбит/с:

    19:05

    Microsoft: Windows XP Patch: GDI+ Graphics Rendering Issues:

    16:30

    Интернет: Mozilla v.1.0.0 RC1 Build 2002.041717:

    16:10

    Утилиты: Nero CD Speed v.0.85e Beta:

    15:30

    Мультимедиа: ATI Remote Control Software v.1.1:

    14:56

    Hitachi лицензировала технологию PowerVR:

    14:53

    Мультимедиа: ATi DVD Player v.7.6 Update:

    14:28

    Apple: $40 млн. прибыли за прошедший квартал:

    14:03

    Transmeta: на пути к прибыльности:

    13:53

    60x CD-R/DVD-ROM чипсет от Sharp:

    13:39

    Интернет: Offline Explorer Enterprise v.2.2.836 SR 1:

    13:36

    Запись: CloneCD v.4.0.0.0 Beta 30:

    13:18

    A4 ноутбук с дактилоскопической аутентификацией от Samsung:

    13:05

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 8:

    12:56

    Intel: LV/ULV версий мобильного Mobile P4-M не будет:

    12:30

    Утилиты: System Cleaner v.4.76 Build 64:

    12:23

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.00.1009 (Updated):

    11:48

    LSI Logic начала массовые поставки Ultra320 SCSI контроллеров:

    11:40

    Обновление драйверов и утилит от Leadtek:

    11:12

    Обновление BIOS и драйверов для контроллеров от RealTek:

    10:34

    Новые драйверы для интегрированного звука от MSI:

    10:02

    Обновление BIOS от EPoX:

    09:35

    Обновление BIOS от Asus:

    09:10

    И еще раз о линейке графических чипов SiS Xabre:

    01:45

    18,1-дюймовый FlexScan L685EX от Eizo Nanao:

    01:17

    BioNote-U на Crusoe TM5800 от Sony:

    00:53

    Nokia объявила результаты работы в первом финансовом квартале:

    00:35

    Ноутбук на Mobile Athlon XP 1400+ от Sharp:

    00:33

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