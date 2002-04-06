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    6 апреля 2002

    AVVN: новая серия 3,5-дюймовых винчестеров Deskstar 120GXP от IBM:

    16:48

    Philips: новая версия CD-R стандарта:

    15:58

    ОС: KDE v.3.0:

    11:36

    Фото дня:

    11:18

    Интернет: Mozilla v.0.9.9 Build 2002040506:

    11:04

    Интернет: PHP v.4.2.0 RC 2:

    10:54

    Антивирусы: Лаборатория Касперского. Новости.:

    10:31

    Microsoft: Portrait for Pocket PC and Handheld PC 1.2:

    10:14

    Microsoft: BackOffice 4.0 and 4.5 Web Administrator update:

    09:58

    Microsoft: .NET Data Provider for Oracle Beta 1:

    09:46

    Обновление драйверов для видеокарт NVIDIA от Apple:

    09:32

    Обновление драйверов для Sound Blaster Extigy от Creative:

    09:18

    Обновление драйверов SCSI от AOpen:

    09:04

    Новые драйверы для контроллеров RealTek:

    08:49

    Обновление BIOS от Supermicro:

    08:34

    Утилиты: Asus PC Probe v.2.16.02:

    08:21

    Кактусы - это серьезно: супертест:

    01:02

    MAYA AP128DG-H: 128 Мб ATi Radeon 8500 карта с VIVO от Gigabyte:

    00:53

    Фото дня: 1U сервер на платформе Eden:

    00:44

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