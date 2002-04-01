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    1 апреля 2002

    О первоапрельском Дне смеха:

    23:24

    Фото дня 2: VAIO + AIBO = VAIBO?:

    16:12

    Информация для системных администраторов:

    15:51

    Все драйверы прошедшей недели (25.03.2002 - 31.03.2002):

    09:47

    Все BIOS прошедшей недели (25.03.2002 - 31.03.2002):

    09:21

    Mircosoft: Encrypted Outlook Mail Certificate Update:

    08:19

    Mircosoft: Description of the Portqry.exe Command-Line Utility (Q310099):

    07:59

    Новые драйверы Omega для ATi Radeon:

    07:40

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 200:

    07:19

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.4.7.1:

    06:59

    Новые продукты от ABIT:

    04:58

    Canon вышла на рынок мобильных телефонов:

    04:02

    IEEEEE: новый беспроводной стандарт 802.110v:

    03:43

    Hewlett-Packard и новые hi-tech рынки:

    03:20

    Спивен Жобс, Appole: "день, когда умерло флуоресцентное освещение":

    02:51

    О шоколадных яйцах и Билле Гейтсе:

    02:16

    Chaintech: на пути к конверсии:

    01:56

    Фото дня: GeForce4 Twin:

    01:37

    ServerWords: SMP и плоды кросс-лицензирования:

    01:27

    1 ГГц Dual-Duron, или новый Socket 924 от AMD:

    01:10

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