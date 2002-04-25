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    25 апреля 2002

    Рынок памяти: текущая ситуация:

    18:29

    Juniper T640 – альтернатива Cisco GSR 12000?:

    18:24

    "Ледяной Куб" IBM – новое веяние в индустрии хранения данных:

    17:44

    IBM ThinkPad T30: дополнительная информация о поддержке TCPA:

    16:58

    Microsoft: Window NT Server 4.0, Terminal Server Edition Security Rollup Package 1:

    16:38

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.08-23.04.2002:

    16:12

    Интернет: FlashGet v.1.3 Beta 1:

    15:47

    Утилиты: IsoBuster v.1.0:

    15:23

    IDC о мировом рынке карманных ПК: объемы поставок снижаются, конкуренция ужесточается:

    15:05

    Представлены новые версии словарей линейки ABBYY Lingvo 8.0:

    14:46

    MсKinley=Itanium2?:

    14:30

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 1:

    14:20

    Musit: портативный МР3-проигрыватель с доступом в интернет:

    14:13

    Журнал iXBT.com: вопросы и ответы:

    14:04

    NVIDIA Quadro: теперь от PNY Technologies:

    13:41

    Мультимедиа: IrfanView 32 v.3.70:

    13:39

    Итоги работы Siemens в прошедшем финансовом квартале:

    13:14

    Новости российского игрового рынка:

    13:08

    Обновление драйверов и утилит для видеокарт Leadtek:

    12:32

    ELSA: с 1 мая - продолжение истории о банкротстве:

    12:21

    Новые драйверы Detonator v.28.90 (Refresh Rate Fix Compatible):

    12:11

    Philips получила сертификацию своих 2-интерфейсных смарт-карт Level 3 у Visa:

    12:00

    Новые бета драйверы для видеокарт ATi Radeon:

    11:51

    Sharp готовится к массовому производству "System LCD":

    11:29

    Официальные драйверы для nForce под ОС Linux от NVIDIA:

    11:28

    Обновление AC97 звуковых драйверов от VIA:

    11:09

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo и Supermicro:

    10:45

    Обновление утилит для видеокарт Asus:

    10:17

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    09:53

    Линейка новых GeForce 4 MX продуктов от ABIT:

    04:22

    UMC приступает к выпуску 32-битных RISC ядер SuperH с 0,13 мкм нормами:

    04:07

    Плата KX7-333R на чипсете KT333 от ABIT:

    03:48

    Семейство процессоров AMD Opteron, официально. Плюс поддержка в Windows:

    02:33

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