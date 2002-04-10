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    10 апреля 2002

    Pioneer PDP-433CMX: плазменный экран третьего поколения:

    14:37

    Nikon-ASML: мышиная возня вокруг 193-нм литографии:

    14:34

    Двухдисковый DVD плеер с возможностью CD записи от Sublime:

    14:22

    Banias 1,4 ГГц и другие мобильные процессоры от Intel:

    13:54

    ATMOS и TSMC: даешь 90-нм DRAM!:

    13:29

    TSMC начнет производство 0,09-мкм микросхем:

    13:27

    Утилиты: Trans-XP v.1.1.1:

    13:21

    Интернет: Napster v.3.1.3.37 Beta Build 20020405-1309:

    13:09

    Утилиты: DLL Show 2000 v.4.9:

    12:57

    32х скоростные CD-R диски от EMTEC в новом дизайне:

    12:46

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 10.2:

    12:37

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 221:

    12:22

    Acer обновила линейку ноутбуков: TravelMate 620 и TravelMate 630:

    11:55

    Утилиты: Nero DVD Speed v.0.53:

    11:51

    Звуковая карта SE-80PCI от Onkyo с чипом VLSC:

    11:42

    Интернет: NetCaptor v.7.0 Beta 5:

    11:34

    Новый драйвер для ATi Radeon под Windows 2000:

    10:53

    Дебют midrange-серверов Starkitty от Sun состоялся:

    10:39

    Новая версия Detonator 28.35 (Refresh Fix) для Windows 2000/XP:

    10:31

    Обновление для драйверов и Powerdesk от Matrox:

    10:04

    Intel снижает цены на P4 чипсеты:

    09:55

    Новый / старый USB patch для Windows XP от SiS:

    09:37

    Обновление BIOS от Asus, EPoX и Tyan:

    09:22

    Обновление BIOS от Abit:

    09:00

    Новые 2,5-дюймовые 60 Гб винчестеры от Toshiba:

    02:36

    GeForce4 MX 420 DDR от Gainward:

    01:51

    AMD Mobile Athlon 4 1600+ с 512 Кб L2?:

    01:36

    PNY намерена купить ELSA?:

    00:59

    AMD: снижение цен на процессоры Athlon XP и Duron:

    00:34

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