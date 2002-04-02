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    2 апреля 2002

    Pentium 4 с тактовой частотой 2,40 ГГц, официально:

    16:25

    Музыка от Panasonic:

    15:25

    Пара сетевых камер Kyushu Matsushita:

    15:13

    Вести с квантовых полей: придуман способ записи и чтения квантовой информации:

    13:33

    Знакомьтесь: Albatron, новый производитель материнских и графических плат:

    12:24

    Новинки от Antec:

    12:03

    Графических карт от EPoX пока не будет:

    11:42

    Апрельское повышение цен на японские 15-дюймовые LCD мониторы:

    11:22

    Текст и графика: RasterVect v.5.9:

    11:03

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Internal Beta Build 470:

    10:42

    USB Compliance Workshop: первые тесты USB On-the-Go:

    10:42

    PowerStrip 3.16 beta (build 270):

    10:25

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.3 Beta 2:

    09:59

    Производители материнских плат на чипсете SiS645DX:

    09:31

    Утилиты: Riva Tuner v.2.0 RC 10.1:

    09:30

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.0.0.17:

    08:50

    Microsoft: Java Programs Are Not Printed in Internet Explorer 5.5 or Later:

    08:30

    Microsoft: An Error Message Occurs If You Click "Save Target As" for a Link:

    08:13

    Обновление драйверов и BIOS от Abit:

    07:46

    Обновление BIOS от Iwill:

    07:27

    Обновление BIOS от MSI:

    07:11

    Samsung и Hynix демпингуют на рынке 64 Мбит DRAM?:

    01:41

    Тайвань: производители сообщают о минимальном ущербе от землетрясения:

    01:38

    Карта GeForce 4 MX420, DDR редакция, от Gainward:

    00:05

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