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    27 апреля 2002

    Интернет: LimeWire v.2.3.4:

    12:47

    Интернет: The Bat! v.1.60h:

    12:37

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.3 Build 2304:

    12:20

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.60 Beta 1:

    12:00

    Microsoft Security Bulletin MS02-006: Unchecked Buffer in SNMP Service Could Enable Arbitrary Code to be Run (Дубль V):

    11:22

    Фото дня: AMD Opteron, 64-bit AMD Athlon:

    11:01

    Microsoft: Office XP Speller Update (April 25, 2002):

    10:53

    USB 2.0 новинки от Addonics:

    10:49

    Microsoft: Excel 2000 SR-1 Macro Modification Security Update:

    10:32

    AMD: конец эпохи Сандерса:

    10:31

    Microsoft: Data Access Components 2.7 RTM – Refresh (2.70.9001.0):

    10:09

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    09:45

    Графическая карта Xabre 400 от Triplex:

    09:35

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