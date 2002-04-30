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    30 апреля 2002

    Фото дня: графические карты с серебряным покрытием от Triplex:

    20:00

    Вышли preview-версии Dreamweaver MX, Fireworks MX и ColdFusion MX:

    18:22

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.0.4:

    17:11

    Мультимедиа: Advanced Audio CD Ripper v.1.046a:

    16:40

    Мультимедиа: Advanced Encode Decode Tools v.1.058a:

    16:34

    Мультимедиа: WMA Encoder Decoder v.1.4.4a:

    16:10

    Micron-Hynix: сделки не будет:

    15:47

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.005-29-04-02:

    15:31

    В ожидании Embedded Processor Forum:

    15:27

    Утилиты: Ad-Aware v.5.80 (Updated):

    15:03

    ACSI White считает напряжения в кристаллах:

    14:56

    Робот для открывания пива:

    14:54

    Два новых МР3/CD-проигрывателя Panasonic:

    14:51

    10-бит/цвет LCD мониторы с коррекцией гаммы от Sharp:

    14:00

    Обновление BIOS и утилит для видеокарт Leadtek:

    13:53

    GA-6OXT от Gigabyte: внимание, возможны подделки!:

    13:15

    Новая версия драйверов Omega для ATi Radeon:

    13:14

    Новое 32-битное ядро от MIPS Technologies:

    12:59

    IBM i890: новый сервер на процессорах Power4:

    12:44

    Новые AGP драйверы для материнских плат AOpen:

    12:35

    Производители материнских плат, результаты первого квартала:

    12:33

    AMD лицензировала набор инструкций MIPS64:

    12:29

    Драйверы Detonator v.28.90 для видеокарт Asus:

    12:15

    MSI открывает подразделения по выпуску LCD и оптических приводов:

    10:55

    Обновление BIOS для материнских плат Abit и Gigabyte:

    08:53

    Обновление BIOS для материнских плат Asus:

    08:35

    Новый IBM PowerPC 440GX для встраиваемых систем:

    01:39

    Philips начала массовые поставки PolyLED модулей:

    00:44

    Снижение цен на Mobile Celeron:

    00:29

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