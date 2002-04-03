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    3 апреля 2002

    Системная плата EPIA форм-фактора Mini-ITX от VIA:

    15:22

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.0 Build 116 Beta:

    14:32

    ScanExpress A3USB: новый сканер формата A3 от Mustek:

    13:58

    NVIDIA: ждем DDR-версию GeForce4 MX420?:

    13:43

    Текст и графика: UltraEdit-32 v.9.00b:

    13:31

    Мультимедиа: Winamp 3 SDK Beta Build 470:

    13:04

    Новые 2400 dpi планшетные сканеры от UMAX:

    13:02

    Новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G:

    12:59

    После землетрясения: о ценах на память:

    12:21

    ISN: институт армейских нанотехнологий:

    11:40

    Интернет: ZoneAlarm Pro v.3.0.118:

    11:23

    Новые hi-end серверные системы от Sun:

    11:13

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.9 Build 1000:

    11:02

    Автомобильная навигационная Java -система c DVD от Mitsubishi:

    10:50

    Утилиты: Matrox Technical Support Tweak Utility v.4.03.004:

    10:42

    Новые драйверы и утилиты для карт ATi Radeon от Jetway:

    10:17

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    09:57

    Гигантское обновление BIOS от Asus:

    09:34

    Обновление BIOS от EPoX, MSI и Soyo:

    09:17

    IBM, Sony и Toshiba: совместное внедрение SOI и 0,09 мкм техпроцесса:

    02:02

    Новый ударопрочный A4 ноутбук от Panasonic:

    01:38

    Проект CPU.RightMark: присоединяйтесь!:

    00:33

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