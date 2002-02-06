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    6 февраля 2002

    Графические карты GeForce 4 от Gainward:

    21:57

    G4 MX440 карта от MSI:

    21:01

    NV17 и NV25: новые графические процессоры серии GeForce 4 от NVIDIA:

    20:54

    RegRun Security Suite v.3.1 Beta:

    17:20

    CAD на PDA? Запросто!:

    17:18

    Formula-1: AMD и Ferrari объединяют усилия!:

    17:06

    8S7A: новая SiS745 плата от EPoX:

    16:56

    Новости Microsoft одной строкой 2:

    16:31

    Новые драйверы от D-Link:

    16:17

    Массовое обновление драйверов от A4Tech:

    15:44

    Фото дня 2: чип NVIDIA NV17M:

    15:33

    Kerio Personal Firewall v.2.1 Beta 2:

    15:27

    WinRoute Pro v.4.2:

    14:53

    Reg Organizer v.1.25 Beta 3:

    14:34

    Драйверы под Windows XP для пользователей принтеров и сканеров Epson:

    14:12

    Texas Instruments: 0,09 мкм - к середине 2003 года:

    14:02

    Фото дня: Philips Fisio 820:

    13:00

    UMC: возврат к прибыльности:

    12:48

    Micron и Hynix: переговоры продолжаются?:

    12:45

    FlashGet v.1.2 Beta 1:

    04:04

    NVmax v.4.00.40:

    03:42

    Новости Microsoft одной строкой:

    03:23

    Новые драйвера звука от MSI:

    03:06

    IBM IntelliStation объединит Unix и Intel:

    02:55

    Microsoft: Internet Exporer 6 SP1 Build 2813, Очередная дыра в безопасности MSN Messenger (Updated!):

    02:45

    0,35 мкм SiGe:C для Atmel:

    02:42

    Startup Organizer v.1.5.77:

    02:30

    18 Мбит SigmaRAM от Mitsubishi:

    02:26

    Новые телефоны Fisio 120 и Fisio 121 от Philips:

    02:05

    Virtual CD v.4.0.4:

    02:04

    Дебют PCI-X 2.0:

    01:57

    Intel: конец Socket 423 процессорам Pentium 4:

    01:53

    CD Mate v.2.2.2.5:

    01:42

    Samsung и Зимняя Олимпиада-2002: новый мобильник:

    01:37

    Intel: обновленные процессорные планы и ожидаемые цены:

    01:22

    JEITA: новая версия стандарта EXIF - 2.2:

    01:06

    Аппаратный декодер DivX от Sigma:

    00:50

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