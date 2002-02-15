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    15 февраля 2002

    Новые IDE Bus Master и Power Management драйверы от AMD:

    18:18

    WebCopier v.3.0:

    18:05

    Winamp v.3 Beta 3.0:

    17:41

    RADEON 8500 карта от AOpen:

    16:52

    Новое оформление "боксовых" процессоров AMD Athlon XP:

    16:13

    NVIDIA: результаты 2002 финансового года:

    14:29

    Новое 64-битное ядро от MIPS:

    12:54

    CeBIT 2002: новинки от Benq:

    12:28

    Targus ThumbPad для Palm m500 и m505:

    11:47

    Новая версия Soul от Sony:

    11:39

    DLL Show 2000 v.4.8:

    05:21

    Detonator v.27.42 с возможностью изменения частоты рефреша для Windows 2000/XP:

    05:02

    HyperSnap-DX v.4.30.01:

    04:44

    Выпущены официальные драйверы для ATi Radeon под Windows NT/2000/XP:

    04:26

    Новый способ нанесения меди на полупроводник:

    04:17

    Geforce Tweak Utility v.3.2t19 Beta:

    04:11

    О природе сверхпроводимости:

    04:02

    MSN Messenger v.4.6.0076:

    03:57

    Media Jukebox v.8.0.205:

    03:40

    Новая версия Detonator v.27.42 ?:

    03:10

    Customizer XP v.1.7.6:

    03:00

    Новые драйверы для звуковых карт TerraTec:

    02:41

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